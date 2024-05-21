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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции Карачаево-Черкесии провели общешкольное родительское собрание в школе № 2 г. Теберда

Мероприятие состоялось с участием сотрудников Госавтоинспекции МВД по КЧР, старшего инспектора ПДН, духовенства и родителей 8-11 классов.

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