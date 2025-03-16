ИИ следит за ездой без прав на дорогах Анапы.

Наш стратегический партнер компания NtechLab внедрила в Анапе алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию в транспортном потоке номерных знаков автомобилей, снятых с государственного учета, или владельцы которых лишены водительских прав.
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