Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ИИ следит за ездой без прав на дорогах Анапы.

ИИ следит за ездой без прав на дорогах Анапы.

Наш стратегический партнер компания NtechLab внедрила в Анапе алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию в транспортном потоке номерных знаков автомобилей, снятых с государственного учета, или владельцы которых лишены водительских прав.

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