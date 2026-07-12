Астрономы: Меркурий останется ретроградным до 23 июля

Планета Меркурий с 29 июля по 23 июля находится в состоянии ретроградности. При этом реального разворота объект не делает — это только оптическая иллюзия при наблюдении с движущейся Земли, рассказали в Московском планетарии.
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