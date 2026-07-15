Транспортные полицейские предупредили отдыхающих об опасностях на Братском водохранилище

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Братского линейного отдела МВД России на транспорте совместно со специалистами отдела ГО и ЧС администрации Братского района и представителями сельских администраций провели профилактические рейды в береговой зоне Братского водохранилища.
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