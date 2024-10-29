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Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Балтика» примет «Урал», «Сочи» сыграет со «Спартаком» Кострома в среду

Во вторник «Тюмень» примет «Амкар», «Балтика» – «Урал». В среду «Шинник» сыграет дома с «Чайкой», «Сочи» – со «Спартаком» Кострома.

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