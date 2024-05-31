«Флаг ему в руки, но он ничего не знает об армии» - Руцкой откровенно высказался о Белоусове и "посадках" в МО

26 мая 10K прочитали Генерал-майор в отставке и Герой Советского Союза Александр Руцкой дал интервью изданию "Daily Storm" в котором искренне высказался о новом главе МО Белоусове, "ряженых" генералах, сегодняшних арестах в ведомстве и в целом о ситуации в ведомстве.