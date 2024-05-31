МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Асманкин
    А что слабо или опять красные линии?Дрон-разведчик СШ...
  • ЧилиИвано
    Ну всё сходится: разрешили удары своим оружием вглубь России (демонстративно самим себе) теперь полетел к Сочи развед...Дрон-разведчик СШ...
  • Сергей Дмитриев
    " Этот день Победы со слезами на глаза-ах"..., которые становятся ещё горше при виде комуфляжа Мавзолея в День Победы...Кто и зачем спас ...

«Флаг ему в руки, но он ничего не знает об армии» - Руцкой откровенно высказался о Белоусове и "посадках" в МО

«Флаг ему в руки, но он ничего не знает об армии» - Руцкой откровенно высказался о Белоусове и "посадках" в МО

26 мая 10K прочитали Генерал-майор в отставке и Герой Советского Союза Александр Руцкой дал интервью изданию "Daily Storm" в котором искренне высказался о новом главе МО Белоусове, "ряженых" генералах, сегодняшних арестах в ведомстве и в целом о ситуации в ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх