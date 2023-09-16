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Звонимир Бобан: «Мбаппе находится на уровне Месси и Роналду, хотя Лео выше всех. Он феномен»

Звонимир Бобан: «Мбаппе находится на уровне Месси и Роналду, хотя Лео выше всех. Он феномен»

– Это будет первая за много лет Лига чемпионов без Месси и Роналду. – Уход Месси и Роналду – это серьезная потеря, но есть много игроков, которые играют в фантастический футбол.

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