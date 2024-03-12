“За Императора!”: представлен трейлер с демонстрацией кроссовера Call of Duty и War...

“За Императора!”: представлен трейлер с демонстрацией кроссовера Call of Duty и Warhammer 40kОбновление Season 2 Reloaded для Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone включает в себя кроссовер со вселенной Warhammer 40,000, и новый трейлер демонстрирует скины вдохновленные франшизой.