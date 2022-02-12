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В Чкаловском силовики остановили омича за рулем без прав и забрали автомобиль

В Чкаловском силовики остановили омича за рулем без прав и забрали автомобиль

Хозяйка машины задолжала по штрафам за нарушения ПДД более 100 тысяч рублей. 10 февраля около 14.00 часов на проспекте Космическом автоинспекторы остановили автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился мужчина 48 лет, не имеющий прав.

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