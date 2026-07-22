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Курс на Африку

Курс на Африку

Партийная дипломатия – важный элемент работы российских политических сил. Она способствует выстраиванию долгосрочных связей между политическими элитами, расширяет возможности экспертного обмена и создает новые каналы продвижения российских подходов к конструированию нового миропорядка.

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