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UniCredit получил разрешение на раздел российского бизнеса «ЮниКредит Банка»

UniCredit получил разрешение на раздел российского бизнеса «ЮниКредит Банка»

Президент Владимир Путин разрешил реорганизацию «ЮниКредит Банка» и продажу 100% его акций, принадлежащих итальянской группе UniCredit.

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