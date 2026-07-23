В Эстонии отказались убирать русофобскую рекламу мяса

Эстонский производитель мяса отказался удалять рекламный ролик со скрытым оскорблением.Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi оказался в центре скандала из-за рекламной кампании, в которой общественность увидела попытку разжигания межнациональной розни.
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