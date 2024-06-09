Дети мигрантов в России. Может хватит? Да! Наше мнение услышали

Если честно, то ПЕРВЫЙ пункт Ответа осилил невраз... Было несколько подходов, ажно мозги заскрипели и дым пошел - а свести все эти деепричастные обороты и придаточные предложения в нечто вразумительное так и не получалось. Ориентируюсь только на ОБЩИЙ смысл... Умеют же наши чинуши писать отписки...

Юрий Пережогин

Не было у бабы печали, так купила себе порося, хотя живёт баба-дура на 12-м этаже в городе....... Даже правители арабских стран намного мудрее российского правительства, и у них нет подобных проблем. Дурдом какой-то! Даже объяснять нет желания, как надо было поступить, ибо это даже идиоту ясно, и даже проще, чем дважды два. Следовательно, вывод только один, что всё сделано умно-продумано для уничтожения России. Прискорбно то, что правительство не знает самое главное, что каждая очередная смерть россиянина и изнасилование ложится тяжёлой негативной кармой тем лицам, которые одобряли, содействовали этому миграционной авантюре-злодеянию, вне зависимости от ранга, чина, статуса и величия - страдать придётся всем! Так как, что посеяно, то и будет пожато! "ГРАБЛИ" Свыше никто не отменял, ибо это Закон Космоса!