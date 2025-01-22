Боевики ВСУ в панике бегут из-под Купянска: Карта специальной военной операции на Украине на 22 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНаступление ВС РФ в районе населенного пункта Двуречное на купянском направлении стало переломным моментом в Харьковской области.