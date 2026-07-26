Макак Панч отпраздновал год, собрав 2,5 тысячи открыток в Итикаве

Знаменитый макак Панч из японского зоопарка отпраздновал свой первый день рождения 26 июля. Посетители подарили ему 2,5 тысячи открыток, а его грустная фотография с игрушкой покорила интернет, что принесло популярность и даже коммерческий успех IKEA.