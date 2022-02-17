МВД России разработан проект ведомственного приказа «Об организации работы по предоставлению участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию...

Сегодня на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) размещен проект приказа МВД России «Об организации работы по предоставлению участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей отдельных государственных гарантий и социальной поддержки» (далее – проект приказа, участники Государственной программы соответственно).