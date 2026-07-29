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Финансовая империя владельца «Лейкерс» и «Доджерс» Марка Уолтера находится под угрозой из-за расследования возможного мошенничества на 16 миллиардов

Финансовая империя Марка Уолтера, являющегося совладельцем « Лейкерс », «Доджерс» и «Челси», находится в центре федерального расследования.

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