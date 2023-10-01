Сын Кости Цзю стал полноправным чемпионом мира по боксу, а героем спасения тонущей семьи стал подросток: что произошло, пока вы спали Тело заслуженного деятеля культуры РФ, певицы и этнографа Светланы Заградской обнаружили рядом с многоэтажкой на севере Москвы.