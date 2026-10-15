Детский сад № 61 в Мариуполе попал во вторую волну восстановления социальных объектов города. Сейчас там идет капитальный ремонт под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Московской области.
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