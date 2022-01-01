Чиновники США призвали Байдена обнародовать самые угрожающие меры против России из-за нападения на Украину

Свыше двадцати американских дипломатов и чиновников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена обнародовать перечень жестких мер, которые США намерены ввести против России в случае большой эскалации конфликта на Украине.
Свыше двадцати американских дипломатов и чиновников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена обнародовать перечень жестких мер, которые США намерены ввести против России в случае большой эскалации конфликта на Украине.
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