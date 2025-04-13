Формула-3. Бахрейн. Камара выиграл две основных гонки подряд и укрепил преимущество в чемпионате

Пилот «Трайдента» Рафаэль Камара первым завершил главную гонку уик-энда «Формулы-3» в Бахрейне. Гонщик «Родена» Каллум Войзин опередил бразильца на старте, но в итоге финишировал вторым с отставанием более чем в шесть секунд.