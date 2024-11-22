Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

В Арктике нашли вирус в 30 раз больше вызвавшего пандемию COVID-19

В Арктике нашли вирус в 30 раз больше вызвавшего пандемию COVID-19

Фото: rg.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в недавнем исследовании, проведенном учеными «Арктического плавучего университета», были обнаружены гигантские вирусы в образцах, взятых с островов Северного Ледовитого океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх