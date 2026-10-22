© hidez/Shutterstock/FOTODOMМиофасциальный релиз (МФР), снимающий мышечные зажимы и улучшающий подвижность тканей, нужен офисным сотрудникам и людям с сидячим образом жизни, поскольку они нередко сталкиваются с передним перекрестным синдромом.