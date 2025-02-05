Лавров назвал интересными слова Рубио с признанием многополярности

Заявление госсекретаря США Марко Рубио с признанием многополярности мира является интересным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
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