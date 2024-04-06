Овечкин сократил отставание от Гретцки до 43 голов

Российский нападающий хоккейного клуба из США «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принес команде победу в состоявшемся 5 апреля матче против «Каролина Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и забросил свою 851-ю шайбу.