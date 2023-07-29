Минувший саммит Россия – Африка вряд ли можно назвать прорывным. И все же он позволяет получить ответ на один очень важный вопрос, так волнующий патриотическую общественность: что Россия может предложить миру? Разумеется, сегодня, когда Запад откровенно свихнулся на почве сексуальных девиаций, проще всего предложить миру общерелигиозные традиции.