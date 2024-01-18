В Амурской области сотрудник дорожно-патрульной службы полиции помог оперативно доставить роженицу в больницу

Ночью 25 декабря прошлого года на стационарном посту ДПС автодороги «Подъезд к г. Благовещенску» к инспектору дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области лейтенанту полиции Данилу Звягинцеву обратился гражданин и попросил помочь сопроводить его автомобиль до медицинского учреждения, так как его супруга, находящаяся в транспортном средстве, рожает.
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