В Амурской области сотрудник дорожно-патрульной службы полиции помог оперативно доставить роженицу в больницу

Ночью 25 декабря прошлого года на стационарном посту ДПС автодороги «Подъезд к г. Благовещенску» к инспектору дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области лейтенанту полиции Данилу Звягинцеву обратился гражданин и попросил помочь сопроводить его автомобиль до медицинского учреждения, так как его супруга, находящаяся в транспортном средстве, рожает.