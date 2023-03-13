Нью Информ

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Петербуржец совершил суицид на Приморском проспекте, пока жена ломала дверь квартиры

Петербуржец совершил суицид на Приморском проспекте, пока жена ломала дверь квартиры

Мужчина совершил самоубийство, пока его супруга ломала дверь с полицейскими. Трагедия произошла в квартире на Приморском проспекте в Петербурге, сообщили в экстренных службах.

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