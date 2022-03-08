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В рамках акции «8 Марта – в каждый дом» полицейскиев Северной Осетии поздравили вдов и матерей погибших сотрудников органов внутренних дел

В преддверии весеннего праздника - Международного женского дня полицейские Алагирского района в рамках традиционной акции МВД России «8 Марта - в каждый дом» поздравили матерей и вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

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