В рамках акции «8 Марта – в каждый дом» полицейскиев Северной Осетии поздравили вдов и матерей погибших сотрудников органов внутренних дел

В преддверии весеннего праздника - Международного женского дня полицейские Алагирского района в рамках традиционной акции МВД России «8 Марта - в каждый дом» поздравили матерей и вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.