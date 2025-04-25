Taipei Times: США могут передать ВМС Тайваня беспилотники JUMP 20

США рассматривают возможность передать ВМС Тайваня беспилотники JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на средней и дальней дистанции и поддержки разработки разведывательного беспилотника нового поколения, пишет Taipei Times.
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