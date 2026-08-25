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Татар-информ

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Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», на котором обсудили проекты в сфере импортозамещения и перспективы сотрудничества республики с российскими производителями.

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