Режим ЧС введут в районе обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону

Эрик Романенко/ТАСС В районе пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где произошло частичное обрушение стены, будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил в субботу, 27 января, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии