В Польше украинца приговорили за диверсионную деятельность в интересах России Юлия ЧелкановаВ Польше состоялся судебный процесс, в результате которого гражданин Украины получил восьмилетний срок заключения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии