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Мировое обозрение

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Жапаров провёл смотр 15 тысяч силовиков перед саммитом ШОС

Жапаров провёл смотр 15 тысяч силовиков перед саммитом ШОС

В Бишкеке прошёл генеральный смотр сил перед двумя большими событиями: саммитом ШОС и Всемирными играми кочевников.

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