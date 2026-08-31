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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Навоне вспомнил, как в детстве смотрел матчи Джоковича по ночам: «Мы с мамой оставались допоздна перед школой, и она на меня за это злилась»

Мариано Навоне прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в первом круге US Open – 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

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