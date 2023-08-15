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ГУФССП России по Свердловской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества

ГУФССП России по Свердловской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества

В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области поступает информация о том, что «мошенники от имени якобы федеральной службы судебных приставов начали рассылать письма с требованием погасить задолженность».

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