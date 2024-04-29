Актер Фидаров: мы привезли на Донбасс хлеб, и по нам не надо было стрелять

Главная задача России и ее многонационального населения - противостоять любым попыткам разжигания конфликтов внутри страны, заявил в киноинтервью "Откровенно с Татаркой" министр культуры Северной Осетии, ветеран СВО, актер и продюсер Сослан Фидаров.
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