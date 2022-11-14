☭КОМПАС

51 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Журавлев
    Не нравится тебе, коммуняка, правда?! Вот поэтому я её и продолжаю говорить!20 лет с Путиным
  • Альфред Зябликов
    Вон оно как ЛДНР это уже не русские? А Муслихов это русские?"Поход через Альп...
  • ММ
    Что, Путин хочет быть святее папы римского? Почему к хохлам едет воевать весь Запад, а у нас ни одного желающего с Си...10 тысяч северо-к...

Херсон и Мариуполь, Фомин и Ходжес, а также "экономика, дебилы!"

Херсон и Мариуполь, Фомин и Ходжес, а также "экономика, дебилы!"

Во первых строках своего письма, разлюбезная Екатерина Матвеевна, хочу сказать вам, что я, конечно, знал, что у нас вместо телевидения какое-то дно, но чтобы настолько…Дальше можете расставить маты по вкусу (я очень стараюсь сдерживаться, честно).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх