Без Асада Евросоюз перестал принимать заявления на убежище от сирийцев

Число заявлений от сирийцев на предоставление убежища в Евросоюзе достигло самого низкого уровня после падения в Сирии власти Башара Асада, сообщает европейское агентство по вопросам убежища (EUAA), 5 мая передает Le Figaro.
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