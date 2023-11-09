Пугачева готовит «что-то секретное»

Многочисленные фанатские сообщества и поклонники Аллы Пугачевой пришли в неописуемое возбуждение после заявлений основателя тверской студии звукозаписи «Салам» Игоря Лалетина государственному информационному агентству РИА Новости (а просто так и на такой платформе подобные заявления не делаются) о записи артисткой трех новых песен.
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