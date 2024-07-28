ФСБ предотвратила теракты против сотрудников правоохранительных органов и православного храма в Каспийске

Власти предотвратили серию террористических преступлений на территории Республики Дагестан. Трое жителей Каспийска, являющихся членами запрещенной в России международной террористической организации, задержаны за подготовку теракта против правоохранительных органов и православного храма.
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