В Адлерском районе отмечается 81-я годовщина со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.
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В Адлерском районе отмечается 81-я годовщина со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.