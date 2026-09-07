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Модульная глубокая RNN улучшила моделирование динамики квадрокоптеров

Модульная глубокая RNN улучшила моделирование динамики квадрокоптеров

Исследователи представили модульную глубокую рекуррентную нейронную сеть (RNN), которая упрощает создание различных архитектур и автоматическое вычисление производных для градиентных методов обучения.

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