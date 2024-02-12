Боррель: положение НАТО не должно зависеть от прихотей президента США

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подверг критике слова кандидата в президента США Дональда Трампа о том, что в случае его победы на выборах Штаты не станут защищать страны, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках альянса.
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