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Не поднимайте вещи на перекрестке 9 сентября: что делали на Два Пимена

Не поднимайте вещи на перекрестке 9 сентября: что делали на Два Пимена

РЕН ТВ 9 сентября православные верующие чтут память сразу двух преподобных – Пимена Великого и Пимена Палестинского.

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