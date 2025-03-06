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Русское оружие

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📷❗️Строящийся в КНДР первый лётный прототип самолёта ДРЛОиУ для увеличения информационной осведомлённости северокорейских ВВС (включая обнаружение низковысотных крылатых и противокорабельных ракет ВМС США и Морских сил самообороны Японии) получил надфюзеляжный РЛК на базе трёхсторонней вращающейся ПФАР/АФАР S- или X-диапазона, конструкция которого близка к оной у израильского РЛК EL/M-2075, ранее установленного на экспортной версии самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ.

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