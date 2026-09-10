VK запустила регистрацию на всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту

VK объявила об открытии регистрации на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту (ИИ), которая проводится с 2021 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
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