У Анны Нугис - «золото» всероссийских соревнований по метанию копья

У Анны Нугис - «золото» всероссийских соревнований по метанию копьяСостязания прошли в Петрозаводске, где крымчанка одержала уверенную победу среди девушек до 16 лет с результатом в 39,62 метраТакже среди юношей до 16 лет третье место занял Александр Нугис (24,36 метра)ВКонтакте, Крымская федерация легкой атлетики@cri.