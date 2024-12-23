Лжеврачи Никоновы заработали 3,5 млн рублей за 200 сеансов массажа детям с ДЦП

Супружеская пара лжеврачей Николай и Лилия Никоновы провели свыше 200 сеансов массажа стоимостью 3,5 млн рублей двум детям с хроническими заболеваниями, сообщили в понедельник, 23 декабря, в прокуратуре Москвы.
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