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Лжеврачи Никоновы заработали 3,5 млн рублей за 200 сеансов массажа детям с ДЦП

Супружеская пара лжеврачей Николай и Лилия Никоновы провели свыше 200 сеансов массажа стоимостью 3,5 млн рублей двум детям с хроническими заболеваниями, сообщили в понедельник, 23 декабря, в прокуратуре Москвы.

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