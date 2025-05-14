Суд признал незаконным отказ раскрыть фон дер Ляйен с главой Pfizer

Отказ Еврокомиссии в предоставлении журналистке New York Times Матине Стиви переписки между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой был незаконным, постановил суд Евросоюза, решение суда было опубликовано 14 мая на официальном сайте.